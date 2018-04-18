سرّار: “وكيل أعمال مارشان أعطاني موافقته بنسبة 99%”

أكد رئيس ديريكتوار إتحاد العاصمة، عبد الحكيم سرّار، على أنه تحصل على موافقة وكيل أعمال المدرب الفرنسي “برتران مارشان” بنسبة كبيرة.

وإعتبر سرّار في تصريح للنهار، أن المدرب حمدي عجز على تسيير مجموعة من أحسن اللاعبين قائلا:

“شخصيا حتى لا أكذب عليكم، أنا لم أتكلم شخصيا مع المدرب، لكنني تكلمت مع وكيل أعماله وأعطاني موافقته بنسة 99%”

وفيما يخص عجز المدرب حمدي في تسيير المجموعة منذ إشرافه على العارضة الفنية قال سرّار:

“في بعض الأحيان يعجز المدرب ميلود حمدي على تسيير المجموعة، حتى فيما يخص اللاعبين الإحتياطيين، و”الكوتشينغ” ليس في متناول الجميع، فحتى أكبر المدربين في العالم يمكنهم أن يخطؤوا.