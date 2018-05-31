سرّار يبحث عن فسخ عقد برّفان بالتراضي

يبحث المدير العام لفريق إتحاد العاصمة عبد الحكيم سرّار، عن فسخ عقد حارسه الثالث مراد برفان بالتراضي خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية.

ولم يشارك برفان مع فريق سوسطارة سوى في لقائين فقط طيلة هذا الموسم أمام كل من شبيبة القبائل وإتحا بلعباس وهما اللقائين اللذان تلقى فيهما 5 أهداف كاملة.

وتقاضى الحارس الثالث للفريق كامل مستحقاته هذا الموسم بالرغم من أنه لم يشارك سوى في لقائين فقط، كما أنه يعتبر من أكثر اللاعبين دخلا في فريق سوسطارة بـ175 مليون شهريا.

ويعتبر برفان أكثر دخلا من المدافع عبد اللاوي الذي كان يتقاضى 90 مليون شهريا فقط، وحتى زين الدين فرحات الذي إنتقل بعدها إلى نادي لوهافر الفرنسي وهو اللذي كان يتقاضى 80 مليون شهريا، دون أن ننسى اللاعب الشاب وليد عرجي الذي يتقاضى 18 مليون.

ومن بين أغلى الصفقات التي أبرمتها إدارة إتحاد العاصمة في الفترة الأخيرة هي صفقة اللاعب المغربي رضا الهجهوج الذي إنتقل من نادي الوداد البيضاوي إلى فريق سوسطارة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية بـ15 ألف أورو شهريا، ما يعادي 300 مليون سنتيم.

ولا يزال برفان مرتبطا بعقد مع فريق سوسطارة إلى غاية يوم 01 جويلية من عام 2019.