سرّار يكشف حقيقة إعتداء كودري على محافظ اللقاء

تحدث رئيس الديريكتوار المسير لفريق إتحاد العاصمة عبد الحكيم سرار عن العقوبات الصارمة التي أصدرتها لجنة الإنضباط في حق 4 لاعبين من فريق سوسطارة.

وندد سرّار بالظلم الذي يتعرض له لاعبه حمزة كودري خلال ندوة صحفية عقدها صبيحة اليوم الجمعة بملعب عمر حمادي ببولوغين قائلا:

“نحن كفريق إتحاد العاصمة لا نشجع العنف في الملاعب ونشجع إحترام الرسميين في المباريات، ماجرى في قسنطينة هو مباراة جد عادية، بعدما أخطئ الحكم بطرد بن غيث، دون التطرق لحالة طرد عبد اللاوي التي كانت مستحقة”.

وأضاف: “الحكم إتخذ قرار إرتجالي في حالة طرد بن غيث وقد تحدثنا عن هذه الحادثة من قبل، في نهاية المباراة وبعد الهزيمة التي أبعدت نوعا ما فريق إتحاد العاصمة عن سباق التنافس على الأهداف التي سطرت مؤخرا، ما شكل فوضى كبيرة خلال مرحلة الدخول إلى النفق المؤدي إلى غرف تغيير الملابس”.

“إختلطت الأمور ولم نعد نفرق بين مسيّر ولاعب، ولا حتى مراقب فوق أرضية الميدان، وحتى الشرطي الذي كان باللباس المدني لم يكن بإمكاننا التعرف عليه، لأنه كانت هناك فرحة هيستيرية لفريق شباب قسنطينة وهذا أمر عادي بالنسبة لفريق خطى خطوة كبيرة من أجل التتويج باللقب”.

“مراقب اللقاب إقترب مني، وأظهر لي ساقيه مدعيا أن كودري ضربه على مستوى الساق، لكنني لم أشاهد أي إصابة خطيرة ”

“أنا لم أشاهد اللقطة ومن ضربه، يمكن أن يتهم كودري، كما يمكن أن يكون قد تعرض لإعتداء من طرف شخص آخر، وأنا شاهدت لحظة دخول كودري إلى النفق ولم يعتدي على اي شخص”.

حتى ولو كان كودري هو الفاعل إلا أن محافظ اللقاء ليس شخصة عامة وليس معروفا حتى، فهو لا يعتبر لا رئيس الرابطة ولا رئيس فريق ولا حتى مدرب ولا يعرفه أي أحد، ولا يحمل حتى شارة تعرف بهويته لدى اللاعبين”.