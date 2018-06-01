سرّار يكشف عن القائمة النهائية لإستقدامات سوسطارة

كشف المدير العام لفريق إتحاد العاصمة عبد الحكيم سرّار، عن قائمة اللاعبين الذين سيدعمون تشكيلة سوسطارة خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وظمت قائمة سرّار لاعبين إفريقيين بالإضافة إلى المدافع بلقروي والمهاجم المغترب سفيان بن يمينة.

وتطرق سرّار في إتصال هاتفي للنهار إلى الاهداف التي سطرها للمدرب البوسني بارزاديفيتش الذي سيشرف على العارضة الفنية لفريق سوسطارة قائلا:

وأضاف:”بلقروي يعتبر لاعب مغترب مادام ينشط في البطولة البرتغالية، ولاعبين من إفريقيا، بالإضافة إلى سفيان بن يمينة، بالإضافة إلى محمد مزغراني الذي ينشط في الدرجة الثانية من البطولة الهولندية”

وواصل حديثه قائلا:”هؤلاء اللاعبين شاركوا في أكثر من 21 مباراة الموسم الماضي، وسنستقدم محمد مزغراني الذي ينشط كظهير أيمن، بالإضافة إلى كريستوفر ماندينغو الذي يعتبر مزدوج المناصب حيث يلعب كقلب هجوم بالإضافة إلى لاعب رقم 10، كما قمنا بإستقدام اللاعب إيمري فايسانج وهو مدافع رواندي”.