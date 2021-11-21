سرّار ينتقد بوقرة “كان عليه إختيار لاعبين محليّين أو إبعادهم نهائيا”

إنتقد قائد المنتخب الوطني في الثمانينات عبد الحكيم سرار خيارات مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة والطاقم الفني لـ “الخضر”.

وأشار سرار إلى أن خيارات بوقرة خاطئة إلى حد بعيد “مع كل احتراماتي للطاقم الفني للمنتخب الوطني ومجيد بوقرة، كان يجب عليه منح الفرصة للاعبين الذين ينشطون في البطولة الوطنية”.

وعن الهدف الرئيسي للمنتخب الوطني في كأس العرب قال سرار “الهدف من الفوز بكأس العرب أو لا ليس مهم كثيرا، بالنسبة لنا، وإنما الاهم هو إكتشاف اللاعبين، و إظهار قدراتهم”.

وشدّد سرار لهجته في الحديث عن قائمة “الماجيك” التي ستشارك في المنافسة العربية “في بداية الأمر كان عليه إعلام اللاعبين أنهم لا يتواجدون في المفكرة لكي يبعدهم نهائي وليس في أخر لحظة يتخذ القرار “.

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كشف رئيس “الفاف” شرف الدين عمارة أن عقوبات “الفيفا” و”الكاف” قد تصل إلى حد معاقبة المنتخب الوطني الجزائري.

وفاجأ عمارة أن المسؤولين عن كرة القدم بالعالم وفي إفريقيا بالأخص يستطيعون معاقبة أي بلد في حالة عدم توفر الشروط.

كما قال عمارة في المؤتمر الصحفي بالأوراسي اليوم الأحد، “الإتحاد الجزائري يمكن أن يتعرض لعقوبات قاسية من قبل الفيفا والكاف”.

وأضاف”العقوبات قد تصل إلى المنتخب الوطني في حالة ما قمنا بإعطاء إجازة نادي محترف لنادي لا يتوفر على شروط الكاف”.

وأوضح عمارة، “الكاف متشددة وحازمة مثلا اتجاه الفرق المشاركة في المنافسات الإفريقية”. “تصوروا أنها تشترط حتى تواجد المستوصفات والمستشفيات قريبة من الملاعب، وتشترط النقل والمواصلات”.

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