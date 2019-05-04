سرّار يُوجه نصيحة لـ”زطشي”!

وجه المُدير العام لنادي إتحاد العاصمة، عبد الحكيم سرّار نصيحة لرئيس الفاف، خير الدين زطشي من النهوض بكرة القدم الجزائرية.

وقال لـ”تلفزيون النهار” :”يجب أن يتكفل الإتحاد الجزائري بالتكوين وبالمنتخبات الوطنية بمُختلف أصنافها لا غير، ويبتعد عن أمور البطولة الوطنية”.

وأردف :”ما دامت المُنافسات رهينة لهذه الهيئة، سيكون من الإستحالة أن نتطور، خاصة وأن الكثير من المُسيرين لا يمتلكون الخبرة”.

وختم المُتوجد بكأس أمم إفريقيا 1990 مع “الخضر” :”هناك حراك في جميع المجالات ما عدا في الرياضة وهذا أمر مؤسف”.