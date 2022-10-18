“سرّاق الدعم”.. حملة لمحاربة المتلاعبين بقوت البسطاء

أطلقت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، حملة وطنية تحت شعار “سراق الدعم”. وأوضحت المنظمة، أن الحملة غايتها التبليغ بمن يتلاعب بقوت الجزائريين البسطاء خاصة منتجات زيت المائدة، السميد والحليب.

وحسب المنظمة ذاتها، فإن هؤلاء التجار، يفرضون أسعار أكثر من المقنّنة، فرض البيع المشروط، وتخزين المنتجات المفقودة في السوق.

كما أضاف بيان منظمة حماية المستهلك، أن حملة “سراق الدعم”، تدخل في اطار إيمانها بدور المواطن في محاربة المظاهر السلبية”. “التي تضر بالمصالح المادية والمعنوية بالمستهلكين وبالاقتصاد الوطني”

و”شعورا منها بالمسؤولية الثقيلة في المساهمة قصد توازن السوق و توفير المنتوجات الاساسية و خاصة المدعمة بأسعارها المقننة”.

في حين، أشار البيان ذاته، إلى أن كل التبليغات ستستقبلها المنظمة عبر تطبيق “أشك” والرقم القصير 3311. وتقوم بتوجيهها للأجهزة المعنية مع حفظ كل بيانات ومعطيات المبلغين وضمان سرية كاملة.

وسجّلت مصالح الرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات، خلال الأشهر التسعة الأولى، أكثر من 74 ألف تدخل وطنيا. حيث مكّن من تقديم 86 مضاربا أمام العدالة وحجز أكثر من 4 آلاف طن من مختلف المواد الاستهلاكية بقيمة 219 مليون دينار. إضافة إلى حجز أكثر من 63 ألف لتر زيت ومواد أخرى.

كما كشف المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة، من تسجيل أكثر من مليون وستمائة ألف تدخل. وتحرير 158 ألف مخالفة، 134 ألف منها تم تقديم أصحابها إلى العدالة. وتمكنت مصالح المختصة في وزارة التجارة من كشف رقم أعمال مخفي يفوق 27 مليار دينار.

في حين، وخلال الفترة نفسها، حجزت مصالح الرقابة وقمع الغش أكثر من 1353 طن من المنتوجات. واقتراح غلق إداري لأكثر من 13 ألف محل تجاري –حسب المتحدث ذاته-.