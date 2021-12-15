سر السعادة “الإبتسامة “
سر السعادة
ابتسم أولا تسعد لاحقا
وإليك بعض أسباب و فوائد الإبتسامة :
1- الإبتسامة تقلل من الجهد : ابتسم عندما تكون في وسط التوتر ، فذلك يقلل من الجهد الذي تشعر به و يعطيك شعور أفضل”فالسلام يبدأ بابتسامة” .
2- الإبتسامة تحسن الشعور : يمكن للإبتسامة أن تجعلك أكثر صحة ، حيث أنها تساعد على تخفيف التوتر و تحفز بعض الهرمونات لتحسين الحالة المزاجية ، كما وأنها تساعد على انخفاض ضغط الدم .
3- الإبتسامة تنشر الفرح و تعد عدوى إجتماعية : جرب أن تبتسم في محل البقالة مثلا ، لاحظ ردود أفعال الأشخاص الموجودين ، تجد أن الغالبية ظهرت عليهم التّعابير العاطفية و ارتسمت البسمة على وجوههم .
سر السعادة
4- الإبتسامة تزيد اللطافة و المحبة : في العلاقات و الأعمال هنالك اهتمام بالإبتسامة ، فهي تبعث اللطافة و اللباقة في الحديث ، دائما ابتسم في حياتك اليومية فذلك يفيدك و يفيد من حولك .
5- الإبتسامة تبني العلاقات : تربطنا الإبتسامة بالآخرين ، فتعتبر كبادرة من الثقة و الود ، وفي كثير من الأحيان نستهين بقدرة اللمسة ، الإبتسامة ، الكلمة الطيبة ، الإستماع الجيد ، الرعاية .
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