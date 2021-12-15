سر السعادة “الإبتسامة “

سر السعادة

ابتسم أولا تسعد لاحقا

وإليك بعض أسباب و فوائد الإبتسامة :

1- الإبتسامة تقلل من الجهد : ابتسم عندما تكون في وسط التوتر ، فذلك يقلل من الجهد الذي تشعر به و يعطيك شعور أفضل”فالسلام يبدأ بابتسامة” .

2- الإبتسامة تحسن الشعور : يمكن للإبتسامة أن تجعلك أكثر صحة ، حيث أنها تساعد على تخفيف التوتر و تحفز بعض الهرمونات لتحسين الحالة المزاجية ، كما وأنها تساعد على انخفاض ضغط الدم .

3- الإبتسامة تنشر الفرح و تعد عدوى إجتماعية : جرب أن تبتسم في محل البقالة مثلا ، لاحظ ردود أفعال الأشخاص الموجودين ، تجد أن الغالبية ظهرت عليهم التّعابير العاطفية و ارتسمت البسمة على وجوههم .

سر السعادة

4- الإبتسامة تزيد اللطافة و المحبة : في العلاقات و الأعمال هنالك اهتمام بالإبتسامة ، فهي تبعث اللطافة و اللباقة في الحديث ، دائما ابتسم في حياتك اليومية فذلك يفيدك و يفيد من حولك .

5- الإبتسامة تبني العلاقات : تربطنا الإبتسامة بالآخرين ، فتعتبر كبادرة من الثقة و الود ، وفي كثير من الأحيان نستهين بقدرة اللمسة ، الإبتسامة ، الكلمة الطيبة ، الإستماع الجيد ، الرعاية .