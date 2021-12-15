إعــــلانات
المجتمع

سر السعادة “الإبتسامة “

بقلم النهار أونلاين
سر السعادة “الإبتسامة “
  • 41
  • 0

سر السعادة 

ابتسم أولا  تسعد لاحقا
وإليك بعض أسباب و فوائد الإبتسامة :

1- الإبتسامة تقلل من الجهد : ابتسم عندما تكون في وسط التوتر ، فذلك يقلل من الجهد الذي تشعر به و يعطيك شعور أفضل”فالسلام يبدأ بابتسامة” .

2- الإبتسامة تحسن الشعور : يمكن للإبتسامة أن تجعلك أكثر صحة ، حيث أنها تساعد   على تخفيف التوتر و تحفز بعض الهرمونات لتحسين الحالة المزاجية ، كما وأنها  تساعد على انخفاض ضغط الدم .

3- الإبتسامة تنشر الفرح و تعد عدوى إجتماعية : جرب أن تبتسم في محل البقالة مثلا ، لاحظ ردود أفعال الأشخاص الموجودين ، تجد أن الغالبية ظهرت عليهم التّعابير العاطفية و ارتسمت البسمة على وجوههم .

سر السعادة 

4- الإبتسامة تزيد اللطافة و المحبة : في العلاقات و الأعمال هنالك اهتمام بالإبتسامة ، فهي تبعث اللطافة و اللباقة في الحديث ، دائما ابتسم في حياتك اليومية فذلك يفيدك و يفيد من حولك .

5- الإبتسامة تبني العلاقات : تربطنا الإبتسامة بالآخرين ، فتعتبر كبادرة من الثقة و الود ، وفي كثير من الأحيان نستهين بقدرة اللمسة ، الإبتسامة ، الكلمة الطيبة ، الإستماع الجيد ، الرعاية .

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

طالع أيضا:

صبايا بحاجة للاهتمام والرعاية

مواضيع ذات الصلة

📌📌 يتيح لكم تطبيق

نهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

رابط دائم : https://nhar.tv/WEndO
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر