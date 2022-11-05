سر خطير حول بيانات الأشخاص على فيسبوك

سواء ألديك حساب على فيسبوك، أو لم تنضم أبدا إليه، أو حذفت حسابك، أو لم تعط مارك زوكربيرغ رقم هاتفك أو بريدك الإلكتروني مطلقا، فمن المحتمل جدا أن يكون لدى التطبيق بياناتك.

ولحسن الحظ، أطلقت شركة “ميتا“، المالكة لتطبيق “فيسبوك”، خدمة جديدة، تتيح للأشخاص التحقق مما إذا كانت الشركة تحتفظ بمعلومات الاتصال الخاصة بهم. مثل رقم هاتفهم أو عنوان بريدهم الإلكتروني.

كما تتيح هذه الأداة إمكانة حذف وحظر بياناتك على فايسبوك إن وجدت، بحسب ما كشف موقع “بيزنس إنسايدر”.

الأداة متاحة منذ ماي الماضي، على الرغم من أن “ميتا” لم تصدر حولها أي شيء علنيًا.

كما اكتشفت “بيزنس إنسايدر” الأداة عبر رابط يتضمن 780 كلمة في صفحة غامضة إلى حد ما في قسم المساعدة في “فيسبوك” لغير المستخدمين.

والنص المرتبط بتلك الأداة، لا يشير إلى أنه قد يوجهك إلى أداة الخصوصية. فقط ما يمكن قراءته هو “انقر هنا إذا كان لديك سؤال حول الحقوق التي قد تكون لديك”. وبمجرد النقر سيتم نقلك إلى أداة إزالة جهات الاتصال.