سطايفية ذات جمال عربي تريد أن يجمعها النصيب مع إنسان قادر على المسؤولية

الرقم السري :

136262

من يريدها حليلة تلك السطايفية الأصيلة

وفاء إسم على مسمى، شابة سطايفية أصيلة نهلت من مكارم الأخلاق. ورضعت من النبل والشهامة إلى درجة الثمالة تريد اليوم لأن يكون لها حظّ ونصيب مع صادق محترم. لا تهمها ولايته بقدر ما تهمها نيته الصافية في الإرتباط. وفاء في ال35من عمرها، لم يسبق لها الزواج، سمراء ذات جمال عربي. أنيقة وجميلة جدا، ملمة بالبيت وتدير شؤونه بكل حنكة وتدبّر. تريد صاحبة أول إعلان لنا في هذا الركن أن يجمعها النصيب مع إنسان قادر على المسؤولية. لا تهمها ولايته، سنه لا يتجاوز50سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بأولاد، وتعد بالإحترام والحنوّ.

الرقم السري :

136263

بنت الأسود معها السعادة تسود مع من يريدها

من وهران، أعلنت أسماء عن حبها وتعلقها الشديد بالجريدة وإرتأت أن تكون هذه الأخيرة فأل الخير عليها. حتى تعثر على الشريك الذي تبني معه حياتها على ظلّ الوفاء والإحترام. أسماء شابة في ال29من عمرها، عزباء. محترمة، وسليلة أسرة شريفة ومحترمة. ماكثة في البيت، وتحيا بين أهلها معززة ومكرمة.

تريد أسماء أن يكون لها حظ مع أحد من أبناء الغرب، سنه لا يتجاوز ال42من عمره. تحيا معه على الحلوة والمرة، حبذا لو يكون من سيهتم لأمر أسماء أعزبا. وإلا فهي تقبل الإرتباط بمطلق أو أرمل بدون أولاد تسعده ويسعدها.

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الرقم السري :

136973

سطايفية طيبة ستحيا معها الحب والمودّة

لطالما وددت أن أحظى بنفس ما حظيت به من طرف أهلي، فأنا والله مدللة محبوبة من طرف الجميع. نشأت بين ما يعطيني كل يوم جرعات من التقدير والمودة، لذلك تجدني غير متكلفة ولا يهمني سوى الإحتواء والمودة. وهذا ما دفعني اليوم أن أطلب من القائمين على مركز الأثير. من أن يكونوا سببا في ظفري بمن هو أجدر بقلبي البسيط التفاصيل. ومن هذا الباب أريد أن أحظى بزوج طيب صادق يشدّ أزري. وحتى أعرفكم بنفسي فأنا شابة من ولاية سطيف، في ربيعي الأربعين، كما أنا عازبة لم يسبق لي الزواج. حرفية وبنت أصول، جميلة الشكل ومتوسطة القامة، ربة بيت ممتازة وسليلة أسرة شريفة.

أحلم بالاقتران على سنة خير الأنام، إلى جانب رجل يؤمن بي ويمنحني دفعا في الحياة. رجل يقدر المرأة يتخذني زوجة ورفيقة عمر، سنه يكون أقل من 50 سنة. أريده من إحدى ولايات الشرق الجزائري، لا يهمني إن كان أرمل أو مطلق او أعزب. شرطي أن يكون عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

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