الرقم السري :

136278

سطايفية رفيعة الخصال.. تجعلك أسعد الرجال

تعيش الأنثى معززة مكرمة في بيت أهلها رفيعة المقام، لكن مهما وجدت من الدلال، فلابد أن تكمل نصف دينها. وأن تبني أسرة وتحافظ على شملها وتسعى لتحقيق السعادة فيها. هذا تماما ما تريده فتاة اتصلت بنا تريد أن تحظى بفرصة معنا اليوم في نشر إعلانها، هي من ولاية سطيف. تبلغ من العمر 40 سنة، عازبة لم يسبق لها الزواج، حرفية وبنت أصول. جميلة الشكل ومتوسطة القامة، ربة بيت ممتازة وسليلة أسرة شريفة.

تحلم بالاقتران على سنة خير الأنام، إلى جانب رجل تحتمي به وتستند عليه فيما بقي لها من أيام. رجل يقدر المرأة يتخذها زوجة ورفيقة عمر، سنه يكون أقل من 50 سنة، تريده من إحدى ولايات الشرق الجزائري. لا يهم إن كان أرمل أو مطلق او أعزب، يكون عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

الرقم السري :

136279

من يحملني على بساط الحلال ويحلق بي إلى دنيا الاستقرار

بعد أن مررت بتجربة مريرة، كدت أن أستسلم للوحدة، وأعزل نفسي عن العالم. لكن لطف الله والإيمان بأن الأرزاق بيد الله وحده قررت أن أمنح لنفسي فرصة من خلال هذه الصفحة الغراء، وأبحث عن مؤنس لقلبي أكمل إلى جانبه مشوار عمري.

أنا امرأة من ولاية تيارت، أبلغ من العمر 45 عام، مطلقة بدون أولاد، جميلة ومحترمة، سيدة بيت من الطراز الرفيع. مقبولة الشكل ومتوسطة القامة، أريد أن يجمعني القدر برجل تقي يخشى الله، يكون محترما وجادا. أرعاه بحبي وأمنحه ودي وأكون له قرة عين وخير متاع، أفضله من الغرب أو الوسط، عاملا مستقرا. سنه لا يتعدى 60 سنة، لا يهم إن كان مطلقا أو أرملا بأولاد. كما أقبل أن أكون الثانية لأنني مؤمنة بمبدأ التعدد مع شخص يضمن لي العدل والمساواة.

طالع أيضا :

الرقم السري:

135782

تمارس الخياطة الرفيعة ستجعلك في منتهى الرفعة

سميرة من العاصمة، إمرأة في ال45من عمرها، هي أول إعلان نستهل به ركننا هذا، ناشدتنا أن نمنحها نصيبا تعبر به من خلاله عن رغبتها في أن يكون لها نصيب مع رجل يحترمها ويمنحها جرعات من الأمل ، حرفية متمرسة في الخياطة الرفيعة، على قدر من الجمال، بيضاء البشرة ممتلئة الجسم.

أكثر ما تتمناه سميرة أن يكون من ستحمله –وذاك وعد منها-على أكف الراحة إلى عالم السعادة، رجل سنه ما بين45و60سنة، تستأمنه على قلبها وروحها ومستقبلها، تريده من العاصمة والمدن المجاورة فقط، وهي تشترط السكن الخاص والعمل المستقر لمن يريد أن يكمل إلى جانبها المشوار.

طالع أيضا :