الرقم السري :

136972

تحت سقف المودة والرحمة أريد أن أحيا ما بقي من عمري

لست قليلة الحياء وأنا أنشر إعلاني هذا بحثا عن النصيب. فما أقدمت عليه كخطوة لا يعدو إلا أن يكون طريقة مني لأجد ضالتي على يد القائمين على هذا المركز. كيف لا وأنا من واثقة أشدّ الثقة من أنني سأرتقي بطلي هذا وأحصل على مبتغاي. متشبثة بأحلامي أنا بالرغم من كل الصعوبات. ولا أمل لي سوى أن أجد من يأخذ بيدي ويمنحني ضوء الأمل الذي أحيا به ولأجله. فلكل من يهمه أمري أقول: أنا امرأة عاصمية طيبة في العقد الرابع من عمري، موظفة مستقرة، لم يسبق لي الزواج. مقبولة الشكل، متوسطة القامة، محترمة وبشوشة. كما أتمنى أن أجتمع في الحلال وعلى حسب ما تقتضيه الأصول تحت سقف المودة والرحمة. إلى جانب رجل صادق يكون من العاصمة وضواحيها، سنه ما بين 43 و50 سنة. أقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد، كما أشترط أن يكون له سكن مستقل ومصدر رزق ثابث.

الرقم السري :

136973

سطايفية طيبة ستحيا معها الحب والمودّة

لطالما وددت أن أحظى بنفس ما حظيت به من طرف أهلي، فأنا والله مدللة محبوبة من طرف الجميع. نشأت بين ما يعطيني كل يوم جرعات من التقدير والمودة، لذلك تجدني غير متكلفة ولا يهمني سوى الإحتواء والمودة. وهذا ما دفعني اليوم أن أطلب من القائمين على مركز الأثير. من أن يكونوا سببا في ظفري بمن هو أجدر بقلبي البسيط التفاصيل. ومن هذا الباب أريد أن أحظى بزوج طيب صادق يشدّ أزري. وحتى أعرفكم بنفسي فأنا شابة من ولاية سطيف، في ربيعي الأربعين، عازبة لم يسبق لي الزواج. حرفية وبنت أصول، جميلة الشكل ومتوسطة القامة، ربة بيت ممتازة وسليلة أسرة شريفة.

أحلم بالاقتران على سنة خير الأنام، إلى جانب رجل يؤمن بي ويمنحني دفعا في الحياة. رجل يقدر المرأة يتخذني زوجة ورفيقة عمر، سنه يكون أقل من 50 سنة. أريده من إحدى ولايات الشرق الجزائري، لا يهمني إن كان أرمل أو مطلق او أعزب. شرطي أن يكون عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

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