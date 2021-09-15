سطايفي أصيل سيمنحك المحبة

من سطيف العالي. رابع محطة لنا في هذا الركن خاطبنا نور الدين صاحب ال53 عاما، رجل أرمل بدون أولاد، بنبرة كلها حزن وتفاؤل توسم خيرا في بنات وطننا الحبيب ممن سيمكن لواحدة منهن أن تجعله يحيا السعادة التي لطالما ناشدها.

نور الدين عامل حر، لديه سكن خاص، سكن لا تنقصه سوى إمرأة صادقة محترمة تشد أزره وتكون سنده. لا شرط لصاحب إعلاننا سوى أن تكون من تعول على زرع الأمل في قلبه من ولايات الشرق الجزائري، سنها لا يتعدى 50سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، ولا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري : 135573

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