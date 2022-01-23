سطمبولي: بن طالب أصابه الجنون في هذه الفترة خلال مشواره الكروي

كشف بينجامين سطمبولي لاعب شالكه 04 الألماني عن مستجدات الدولي الجزائري الأسبق نبيل بن طالب الذي إلتحق مؤخرا بأنجي الفرنسي.

ويعتبر سطمبولي أحد الأصدقاء المقربين من بن طالب الذي سعى لمساعدته لإيجاد فريق للتعاقد معه. وقال في هذا الشأن “وضعية بن طالب سابقا ألمتني كثيرا عندما كان دون فريق”.

وأشاد سطمبولي بمتوسط ميدان الخضر سابقا في حديثه لموقع “واست فرانس” “نبيل لديه أربع رئات وعقل واحد، صديقي، عندما إحترف بتوتنهام، ابهرني صراحة بإمكانياته. يملك خاصية لاعبي الصالات”.

كما كشف سطمبولي أن بن طالب كاد أن يفقد عقله في إحدى الفترات “عندما تواجد دون نادي خلال مشواره الكروي. حاربت لأجله للبحث عن فريق له.أصابه الجنون لانّه وجد نفسه عاطل عن العمل”.