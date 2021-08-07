سطو مسلح على مبنى ” بريد الجزائر ” بقرية نواري حمو في معسكر

شهد مبنى مكتب بريد الجزائر بالقرية الفلاحية نواري حمو في ولاية معسكر ظهر اليوم السبت سطوا مسلحا من طرف شخصين مجهولين امرأة و رجل قيل أنهما كان ملثمين .

مصادر محلية و أخرى متطابقة أفادت أن اللصان كانا على متن سيارة من نوع “رونو سامبول”، حسب أقوال موظفة بشباك مكتب البريد التي رضخت لتهديدهما بعد أن أشهر أحدهما سلاحا ناريا في وجهها قبل أن يلوذا بالفرار نحو وجهة مجهولة و بحوزتهما أوراقا نقدية لم يحدد بعد حجمها .

هذا وتنقلت مصالح الدرك الوطني، فور وقوع الحادثة، الى مكتب البريد، للتحقيق في السطو المسلح .