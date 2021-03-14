“سطو مسلح” يجبر دي ماريا على مغادرة مباراة نانت

لم يستطع “آنخيل دي ماريا” نجم باريس سان جيرمان إكمال مباراة فريقه أمام نانت سهرة اليوم الأحد في الدوري الفرنسي، بسبب “سطو مسلح” على منزله.

شبكة “راديو مونتي كارلو” كشفت أن ماوريسيو بوكيتينو اضطر لاستبدال دي ماريا بعد هدف التعادل لنانت، بسبب مشكلة شخصية أبلغه بها ليوناردو المدير الرياضي للنادي.

وأضافت الشبكة أن منزل دي ماريا بالعاصمة الفرنسية باريس تعرض لسطو مسلح بحضور عائلته كما هناك حديث عن اختطاف أحد أفراد أسرته.

وأكدت التقارير أن دي ماريا كان يبكي بشدة في غرف تغيير الملابس وهو يتحدث في الهاتف.