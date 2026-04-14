سطيف: توقيف شقيقين يحترفان ترويج الكوكايين والمؤثرات العقلية

تمكن أفراد أمن دائرة العلمة بولاية سطيف، من توقيف شخصين “شقيقين” يبلغان من العمر 28 و33 سنة، أحدهما مسبوق قضائيا. يحترفان ترويج المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية. مع ضبط 126.70 غرام من الكوكايين، 285 كبسولة من المهلوسات وعائدات مالية إجرامية.

العملية جاءت عقب استغلال أفراد فرقة الشرطة القضائية بسطيف لمعلومات بخصوص قيام شخص من ذوي السوابق العدلية بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. مستغلا مقر إقامته بأحد أحياء مدينة العلمة، ليتم إطلاق أبحاث وتحريات مكّنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه. فيما أفضت التحريات إلى تورط شخص آخر في القضية والذي يعتبر شقيق المشتبه فيه، والذي تم توقيفه هو الآخر.

بعد التنسيق مع النيابة المختصة، باشر أفراد الفرقة تفتيش مسكن المعني، حيث أسفرت العملية عن ضبط 126.70 غرام من الكوكايين و285 كبسولة من المهلوسات، سلاح أبيض محظور، بالإضافة إلى أزيد من 60 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية.

بعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهما بموجب ملف جزائي أمام النيابة المختصة بمحكمة العلمة.

