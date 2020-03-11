سطيف:ايداع رئيس بلدية الحامة الحالي ومقاول بالحبس المؤقت

أودع قاضي التحقيق بمحكمة العلمة محل الإختصاص القضائي الحبس المؤقت كل من مير الحامة الحالي “د.ع” ومقاول “ب.”.

وجاء أهر الايداع بتهمة تتعلق بالفساد والمتمثلة في سوء استغلال الوظيفة.

وحسب مصادر النهار اون لاين فان القضية تعود للعهدة السابقة للرئيس الحالي الذي كان يشغل نفس المنصب عن التجمع الوطني الديمقراطي.

بعدما تابعته النيابة أثناء تحقيقات أمنية والتي كشفت على ثغرة مالية استفاد منها مقاول في صفقة مخالفة للقانون تخص المركز المعدني حمام الحامة بعد منحه شهادة غير قانونية تعفيه من تسديد الرسوم الجبائية المتأخرة.