سطيف.. أب يقتل ابنه بالخطأ في شجار بعين أرنات

اهتز حي 1500 مسكن بالعناصر في بلدية عين أرنات ولاية سطيف، على وقع جريمة قتـل راح ضحيتها شاب يدعى رمزي، يبلغ من العمر 18 سنة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشاب قتل بالخطأ، بعدما أقدم والده على التدخل باستخدام سكين، خلال شجار نشب بينه وبين أحد شباب الحي. ليغرس طعنته في فلذة كبده بدل الشاب الخصم، بضربة أردت ابنه قتيلاً في عين المكان.

وأكدت المعلومات نفسها أن مصالح الدرك الوطني أوقفت الوالد، وهو في حالة صدمة بين البكاء والدهشة، محاولاً النيل من نفسه.

وتم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجـثث بالمستشفى الجامعي “سعادنة عبد النور” بسطيف. إلى حين انتهاء الضبطية من التحقيق في ملابسات الواقعة.