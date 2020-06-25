سطيف: أب يقتل طفله ببازر سكرة في العلمة

إهتزت مساء اليوم الخميس، قرية الزاوية بلدية بازر سكرة دائرة العلمة ولاية سطيف، على وقع جريمة شنعاء، بطلها أب لطفلين.

أين أقدم على ذبح إبنه الصغير صاحب العامين وشهرين، من الوريد إلى الوريد، بعد أن اقتاده الى شجرة المنزل، واقترف جريمته الشنعاء بسكين حاد، فصل رأسه عن جسده ماعدا بقيت جلدة تمسك الجزئين.

وحسب شهود عيان، ما جعل الحضور من أهل بيته يصرخون من الهلع، و يواجهون الجاني بوابل من الأسئلة، عن سبب اقترافه لهذا الفعل الشنيع، في حين كان يردد أنه ليس أب وليس له أطفال، وبسرعة البرق تدخلت فرقة الدرك الوطني لبازر سكرة.

أين أوقفت الجاني، الذي لا يزال بالفرقة تحت النظر للتحقيق معه حول ملابسات والاسباب الحقيقية لارتكابه جريمة قتل بشعة بدم بارد.

كما أكد نفس المصدر، أن الحماية المدنية، تدخلت هي الأخرى، ونقلت أم الضحية إلى مستشفى صروب الخثير، لتلقي الإسعافات الأولية من قوة الصدمة التي ألمت بها.

تجدر الإشارة أن القاتل قد رزق ببنت منذ شهرين ليصبح لديه اختيار الملك طفل وبنت الامر الذي يقوي من فرضية الاضطراب النفسي حسب ما يدور من كلام إلى حد الساعة.

إلى حين استكمال التحقيقات تبقى القضية للمتابعة.