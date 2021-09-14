سطيف: أزيد من 469 ألف تلميذ خلال الموسم الدراسي الجديد

ستدخل مع الموسم الدراسي الجديد 2020/2021، مؤسسات تربوية جديدة حيز الخدمة بولاية سطيف، من أجل إستيعاب العدد المتزايد للتلاميذ عبر بعض بلديات الولاية.

وحسب إذاعة سطيف، فقد إستلمت الولاية 9 إبتدائيات ببلدية سطيف، وإبتدائيتين بالعلمة، و3 إبتدائيات بأولاد صابر، وإبتدائيتين ببلدية بئر العرش.بالإضافة إلى متوسطة بحي شوف لكداد.في بلدية سطيف.

وأَضاف ذات المصدر، أن عدد التلاميذ خلال الموسم الدراسي الجديد بلغ 469.885 تلميذا، بزيادة 22.999 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية.موزعين على 247116 في الطور الإبتدائي، و160140 في الطور المتوسط، و62629 في الطور الثانوي.

وفيما يخص الموظفين في القطاع بالولاية فقد بلغ عددهم 31697 موزعين على 11640 في التأطير الإداري، و20057 في التأطير التربوي.منهم 217 موظف جديد.

وحسب ذات المصدر، فقد خصّصت الولاية غلاف مالي قدّر بـ 660.000.000,00 دج لفائدة 132000 مستفيد لمنحة التمدرس بقيمة 5000 دج.وبخصوص الإطعام المدرسي في التعليم الابتدائي فقد بلغ عدد المستفيدين 182198 تلميذ على مستوى 763 مدرسة.

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