سطيف.. أمن العلمة يلقي القبض على القاتل بسلاح ناري في ظرف وجيز

اهتزت مدينة العلمة بولاية سطيف، قبل قليل، على وقع جريمة قتل، راح ضحيتها شاب يدعي (ع.سامي) يبلغ من العمر 26 سنة، بطلق ناري من سلاح بارود (قرونفوزي) خلال عرس بحي المنظر الجميل بالعلمة، الضحية ينحدر من منطقة واد الذهب ببلدية بني فودة، لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى قسم الاستعجالات الطبية بمستشفى صروب الخثير بالعلمة.

وحسب مصادر “النهار” فإن شرطة العلمة استنفرت كل الوسائل المادية المتاحة من كاميرات المراقبة وجانب الاستعلام الذي أكد أن الجاني من ضمن 3 أصحاب كانوا على متن سيارة سياحية من نوع “كليو “، متجهين نحو حفل زفاف بحي المنكوبين.

وبعد توقف السيارة، حاول أحدهم إطلاق النار ليشارك في الفرحة، في وقت لم تشتغل فيه بندقية الصيد تقليدية الصنع، بسبب خلل، وهي اللحظة التي خرجت فيها الرصاصة فجأة و أصابت المرحوم مباشرة.

فيما تم توقيف السيارة وإلقاء القبض على الفاعل المدعو (غ.إ) يبلغ من العمر 38 سنة، مع الأشخاص الذين كانوا برفقته، مع استرجاع السلاح المستعمل في جريمة القتل الخطأ، إلى أن يغلق ملف التحقيق وإحالة الفاعل إلى العدالة، تبقى القضية للمتابعة.