سطيف.. أمن عين ولمان يُلقي القبض على عصابة تمتهن المتاجرة بالآثار

وضعت مصالح أمن ولاية سطيف، حدا لنشاط لشبكة تختص في مجال البيع والمتاجرة بالآثار الرومانية، بعين ولمان.

وحسب ما أفاد به بيان لمصالح أمن الولاية، فإنّها قد أطاحت بشبكة تتكون من 3 أفراد تختص في مجال المتجارة بالآثار تعود إلى الحقبة الرومانية.

العملية سمحت، حسب ذات المصدر، بحجز 10 قطع نقدية برونزية تعود للقرن الرابع ميلادي “الحقبة الرومانية”،و سيف تقليدي بربري.

كما تم ضبط خنجر أسيوي الصنع وخاتم قديم لم يتم تحديد حقبة تصنيعه. وفقاً لذات البيان.

كما أوضح البيان، أنه تم ضبط العصابة في حالة تلبس على متن مركبة سياحية وبحوزتهم المحجوزات سالفة الذكر.

المتورطين الثلاثة أحيلوا أمام الجهات القضائية المختصة بتهمة الحيازة لأجل البيع بطريقة غير مشروعة لقطع نقدية أصلية ذات قيمة أثرية وتراثية.