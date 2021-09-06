سطيف: أم اربعينية مضطربة نفسيا تقتل ابنها بمهراس ببلدية بازر سكرة

اهتزت بلدية بازر سكرة دائرة العلمة ولاية سطيف عشية اليوم على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها الشاب (ش.ع) صاحب 19 عشر ربيعا.

وذلك على يد والدته التي أجهزت عليه بواسطة آلة للهرس والمعروفة محليا “برزامة المهراس”.

وحسب مصادر “النهار اون لاين” فإن الجانية معروف عليها الاضطراب النفسي وهي تعاني من أمراض عصبية كما اضاف نفس المصدر أن هذه الام زوجة (عقون.م) الساكنة بمشتة لمعايز هي نفس الشخص التي حاولت الانتحار منذ عامين.

وهي أم لخمسة أطفال أغلبهم معوقين كما أكد ان الضحية هو أيضا معاق حركيا نسبيا وله ذراع أكبر من ذراع ورجل أكبر من رجل.