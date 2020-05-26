سطيف: إبنة الطبيبة الشهيدة “وفاء بوديسة” تغادر المستشفى

غادرت الطفلة “اناييس سمارة”، البالغة من العمر سنتين، رفقة جدتها وابن عمتها، من مصلحة الأمراض المعدية، المختصة بأمراض كورونا، على مستوى مستشفى سعادنة محمد عبد النور، وهم في صحة جيدة.

وعبّر زوج المرحومة ووالد الطفلة “شوقي سمارة” عن فرحته بعودة أفراد أسرته سالمين معافين من هذا الفيروس القاتل.

وهذا بعد فراقهم لأكثر من عشرة أيام، منذ أن أخضعو للعلاج، بعد أن تم التأكد من إصابتهم، عقب زيارة وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات لمنزلهم ببلدية عين الكبيرة.

والذي أعطى أمر لمديرية الصحة والسكان، باخضاعهم على الفحص بمصلحة كشف الفيروس بنفس المستشفى.

كما أكد أنه يحمد الله الذي انجا ابنته بعد وفاة امها،وهو يقطع عهدا على نفسه بأن يربيها على نفس درب تضحية أمها في سبيل الوطن ان استدعت الظروف.