سطيف: إتلاف 53 ألف وحدة من الخل وماء الزهر

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف من وضع حد لممارسات صاحب ورشة لتصنيع مادة “الخل وماء الزهر” يستغل علامة مغايرة لعلامته.

وحسب الخبر الوارد في ولاية سطيف اليوم الاثنين حيث سمحت العملية بحجز 53 ألف وحدة من الخل وماء الزهر تم إتلافها.

وقد اطر العملية أفراد الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف.

وجاءت عقب الشكوك وردت لأفراد الأمن بشأن منتوج أصبح يعرض مؤخرا للبيع بالسوق المحلية وبكميات هامة رغم أن مصدره ولاية شرقية.

وتم إطلاق أبحاث وتحريات ميدانية، مكنت من تحديد ورشة متواجدة بالمنطقة الصناعية سطيف تنشط بطرق صحيحة.

غير أن منتجات هذه الورشة غير مطابقة كون وسمها يشير إلى أن تلك المنتجات مصدرها مصنع متواجد بإقليم ولاية تبسة.

وسمحت العملية بحجز أكثر من 33 ألف قارورة خل، 20 ألف قارورة ماء الزهر وأكثر من 13 ألف علبة كرتونية.

كما تم حجز كمية معتبرة من القصاصات التي تحمل الوسم التجاري المقلد.

وقد اعدت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المعني أرفق بنتائج الخبرة التي أكدت بأن تلك المنتجات مغشوشة، أرسل إلى الجهات .