سطيف: إحباط إغراق السوق بـ 852 مليون سنتيم من النقود المزوّرة

أحبطت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية سطيف بداية هذا الأسبوع. محاولة إغراق السوق الوطنية بـ852 مليون سنتيم من الأوراق النقدية المزوّرة. مع حجز العتاد المستعمل في عملية التزوير.

وحسب بيان لذات المصالح، فإنه وبعد أيام قليلة من تفكيك شبكة تزوير الأوراق النقدية بسيدي بلعباس. ومواصلة لجهودها في التصدي للجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني. أحبطت شرطة سطيف، بداية هذا الأسبوع. محاولة أخرى لإغراق السوق الوطنية بـ 852 مليون سنتيم من الأوراق النقدية المزورة. مع حجز العتاد المستعمل في عملية التزوير.

وأضاف البيان، أن العملية التي نفذتها فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية سطيف، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا توجت بضبط 852 مليون سنتيم من الأوراق النقدية المزورة من العملة الوطنية من فئتي 2000 دج و1000 دج. حيث كان يتم التحضير لطرحها للتداول في السوق الوطنية.

وأسفرت التحريات الميدانية لمحققي ذات الفرقة عن إفشال المخطط الإجرامي وتوقيف عناصر الشبكة الأربعة. مع حجز المعدات المستعملة في عملية التزوير والمتمثلة في أجهزة الإعلام الآلي وآلات ومعدات الطبع والنسخ.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة بمحكمة سطيف، عن جناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني والمساهمة عن قصد في إطار جماعة إجرامية منظمة.