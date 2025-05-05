سطيف.. إحباط تهريب أكثر من 29 ألف قرص مهلوس

تمكن أعوان الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة تهريب البضائع والمخدرات بسطيف ومصالح الجيش الوطني الشعبي (ن ع 5)، من إحباط محاولة تهريب 29.680 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، كانت الكمية المحجوزة مخبأة بإحكام داخل مخبأ مهيأ بسقف شاحنة صغيرة. حيث تم حجز البضاعة ووسيلة النقل، وتوقيف المخالف وتحويله إلى الجهات القضائية المختصة.

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