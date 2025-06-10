سطيف: إحباط تهريب ما يقارب مليون ونصف كبسولة “بريغابالين”

تمكن أفراد الفرقة الجهوية لمكافحة تهريب البضائع والمخدرات بسطيف، من إحباط عملية تهريب ما يقارب 1.500.000 كبسولة بريغابالين 300 ملغ ، تم ضبطها مخبأة بإحكام على إثر حاجز وتفتيش دقيق لجراري طريق ومقطورة، في إقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بسطيف.

تم على إثر ذلك، حجز البضاعة و وسائل النقل المستعملة في التهريب مع توقيف المخالفين وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة.

هذا وتكرس تكرس العمليات المحققة تنسيق الجهود الميدانية. بين أجهزة الدولة في مكافحة كل ما من شأنه المساس بالصحة العمومية والإخلال بالنظام العام.