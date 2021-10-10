سطيف.. إحباط عملية تهريب ازيد من 65 ألف وحدة من المفرقعات

تمكن أفراد الفرق الجمركية التابعة لمفتشية أقسام الجمارك سطيف، من احباط 4 عمليات تهريب لبضاعة محضورة، تمثلت في 65 الف و940 وحدة من المفرقعات لمختلف الانواع والاحجام.

وحسب رئيس مفتشية أقسام الجمارك سطيف “سلمان مواتس” فان هذه العملية تزامنت وحلول مناسبة المولد النبوي الشريف، التي تزداد فيها ظاهرة تهريب مواد محضورة منها المفرقات والالعاب النارية، التي تخالف النصوص القانونية والتنظيمية سيما المرسوم الرئاسي 63 .291 المؤرخ في 02 اوت 1963 المتعلق في منع ،بيع وتصنيع المفرقعات بالإضافة الى المادة 21 من القانون 79 -07 المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم وكذا المادة 10 من الامر 06-05 المتعلق بمكافحة التهريب.

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