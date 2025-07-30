سطيف.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 44 ألف قرص مهلوس

تمكن أفراد الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة تهريب البضائع والمخدرات، التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بسطيف، في عملية مشتركة، تم تنفيذها بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من إحباط عملية تهريب 44500 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، تمكن أفراد الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة تهريب البضائع والمخدرات. التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بسطيف، في عملية مشتركة، تم تنفيذها بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي. من إحباط عملية تهريب كمية معتبرة من الحبوب والأدوية المصنفة ذات الخصائص المؤثرة عقليا. قدرت بـ 44500 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ، كانت مخبأة بإحكام داخل أجزاء وتجاويف سيارة سياحية.

وأشار المصدر نفسه، أن العملية أسفرت عن حجز البضاعة المحظورة ووسيلة النقل المستعملة في التهريب. مع توقيف المخالف وإحالته على الجهات القضائية المختصة.

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