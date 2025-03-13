سطيف: إحباط محاولة تهريب 1949 غرامًا من الكيف المعالج

تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة تهريب البضائع والمخدرات بسطيف، التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بسطيف. من إحباط محاولة تهريب 1949 غرامًا من الكيف المعالج.

وقد تم ضبط هذه الكمية مخبأة بإحكام داخل مركبة. وذلك خلال حاجز أمني وعمليات تفتيش دقيقة، حيث تم حجز المخدرات ووسيلة النقل المستخدمة في عملية التهريب.

تعكس هذه العملية المستوى العالي من التنسيق الميداني بين أجهزة الدولة في التصدي لكل ما يهدد الصحة العامة والإخلال بالنظام العام.