سطيف.. إحباط محاولة تهريب 25 ألف كبسولة “بريغابالين”

تمكن أعوان كل من الفرقة المتنقلة للجمارك ببرج وعريريج والفرقة الجهوية لمكافحة تهريب البضائع والمخدرات بسطيف، في نشاط عملياتي بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بــ 25000 كبسولة من نوع بريغابالين (تركيز 300 ملغ).

وجاء في بيان لمصالح الجمارك “في إطار المجهودات المتواصلة المبذولة من طرف أعوان الفرق الجمركية العملياتية. بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بسطيف، بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين، تمكن أعوان كل من الفرقة المتنقلة للجمارك ببرج بوعريريج. والفرقة الجهوية لمكافحة تهريب البضائع والمخدرات بسطيف، في نشاط عملياتي بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي. من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بــ 25000 كبسولة من نوع بريغابالين (تركيز 300 ملغ)”.

وأوضح المصدر نفسه أن كمية المؤثرات العقلية تم ضبطها بعد التفتيش الدقيق لمركبة سياحية.

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