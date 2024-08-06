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سطيف: إحباط محاولة تهريب 7475 كبسولة مهلوسة

بقلم فارس شايب
سطيف: إحباط محاولة تهريب 7475 كبسولة مهلوسة
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أفادت المديرية الجهوية للجمارك بسطيف إنه تم إحباط محاولة تهريب 7475 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وأسفرت العملية أيضا عن حجز هاتفين نقالين، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية من عائدات الترويج قدره 64600دج، وشاحنة صغيرة استعملت في التهريب،. كما تم توقيق شخصين وإحالتهما على الجهات القضائية المختصة.

وتكرس العملية التجند التام لوحدات الجمارك الجزائرية، في مكافحة كل أشكال الجريمة العابرة للحدود لاسيما الإتجار الغير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. والتصدي لكل التهديدات التي تمس بالأمن والصحة العموميين.

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