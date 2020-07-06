سطيف: إحتواء كل المرضى وشفاء 92 بالمائة من المصابين بفيروس كورونا

قال مدير الصحة والسكان لولاية سطيف، سليم رقام، إنه تم التكفل بكل المرضى المصابين بفيروس كورونا بتوفير عدد معتبر من الأسرّة عبر إقليم الولاية.

وأضاف مدير الصحة في حديثه للإذاعة الوطنية، أنه تم تسجيل شفاء أكثر من 92 بالمائة من إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة، وهو برهان على التحكم في الوضعية الوبائية بالولاية، مفيدا أنه تم توفير 842 سرير و34 سرير إنعاش على مستوى سبع مؤسسات استشفائية عبر إقليم الولاية.

كما تم تخصيص خمسة هياكل من خارج قطاع الصحة بقدرة استيعاب إجمالية تصل إلى 410 سرير للتكفل بحالات الإصابة بكوفيد-19 و تسجيل 2097 حالة شفاء منذ بداية الجائحة ما يمثل 92 بالمائة من إجمالي الحالات، وهو ما يعدان مؤشر تحكم إيجابي في الوضعية الوبائية بهذه الولاية رغم صعوبة المهمة.

وأضاف رقام، أن الأمر يتعلق بتوفير 210 سرير بالمستشفى الجامعي محمد عبد النور سعادنة بعاصمة الولاية و 109 أسرّة بمستشفى عين آزال و 105 ببوقاعة و 144 بالعلمة، 120بعين ولمان و143 سرير بعين الكبيرة، و 11 ببني ورثيلان و34 سرير إنعاش بمختلف هذه المؤسسات الاستشفائية، بالإضافة إلى تخصيص 5 هياكل أخرى من خارج قطاع الصحة متواجدة بأكبر الأماكن كثافة سكانية بالولاية بقدرة استيعاب إجمالية ترفع عند الحاجة تقدر حاليا ب 410 سرير، الأمر الذي خفف الضغط على المستشفيات و مكن القائمين على القطاع من احتواء كل المرضى.

ونوّه مدير الصحة، بالمجهودات المبذولة من طرف الطواقم الطبية وشبه الطبية ومختلف الأعوان المساعدة التي قال عنها بأن “التعب أنهكها” لكنها مصرة على مواصلة المشوار و تحمل المسؤولية، مطمئنا ساكنة ولاية سطيف بتوفر كافة الإمكانات البشرية و المادية، على غرار وجود 3 مراكز للتحاليل والكشف المبكر عن كوفيد-19 .