سطيف: إختفاء الطفلة “سيدرا” ذات 32 شهرا في ظروف غامضة

إختفت الطفلة “حمادي سيدرا” في ظروف غامضة منذ يوم أمس عن الأنظار بعين أرنات ولاية سطيف.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الطفلة سيدرا تبلغ من العمر عامين ونصف واختفت في ظروف غامضة بعدما كانت رفقة والدتها في مأتم بمزلوق.

من جهتها تنقلت فرق الحماية المدنية عين آرنات مدعومة بفرقة البحث والإنقاذ في الأماكن الوعرة. وفرقة الغطس وكذا عناصر الرتل المتنقل التابعة للوحدة الرئيسية سطيف. إلى جانب أفراد الدرك الوطني وعشرات المواطنين من أجل عملية البحث عن طفلة مفقودة ببلدية مزلوق.

وتم البحث عن الطفلة سيدرا داخل بئر ماء بمحاذاة المنزل من طرف فرقة الغطس ولم يتم العثور عليها. وداخل خزان ماء تابع لمؤسسة خاصة وكذا في محيط مجرى واد بوسلام بالجوار.