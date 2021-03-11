سطيف: إختفاء تلميذة صاحبة 15ربيعا بعد خروجها من الثانوية

إختفت التلميذة “آلاء الرحمان سراي” صاحبة 15 ربيعا، أمس، بثانوية مصطفى بن بولعيد بعين أزال ولاية سطيف في ظروف غامضة.

وأكد والد البنت “للنهار”، بأن إبنته إتصلت بأمها بعد خروجها من الثانوية مباشرة في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال.

وأخبرت البنت أمها بأنها في طريقها إلى البيت القريب، غير أنها تأخرت على غير العادة.

وحاولت الأم الإتصال بها مجددا وجدت هاتفها مغلق، مضيفا انه منذ ذلك الوقت وهم في حالة استنفار.

وأضاف والد الفتاة أنه تم مباشرة البحث عن ابنته من عمال المتوسطة وزملائها الذين لم يجدوا عندهم أي معلومة بخصوص رؤيتها.

لتنتهي بوالدها السبل إلى مصالح الأمن والدرك الوطني لإيفاد شكوى عن إختفائها.