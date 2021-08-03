سطيف: إخماد حرائق أتلفت أكثر من 30 هكتار من الثروة الغابية

تواصلت مجهودات فرق الحماية المدنية لسطيف، منذ منتصف نهار اليوم إلى غاية غروبه، مجندة الوسائل اللازمة لأجل إخماد حرائق غابات وبساتين أشجار مثمرة بنواحي حربيل، عين آرنات،آيت تيزي وأولاد عدوان بسطيف في ظروف جوية حارة وهبوب للرياح.

وفي بيان للحماية المدنية، فقد تمثل الحريق الأول، في غابة وبساتين أشجار مثمرة اندلع بدشرة قصمطينة وانتشر ناحية مداشر المقاربة والعزيب بتراب بلدية حربيل، استدعى تدخل وحدات الحماية المدنية قنزات، بوقاعة وبني ورثيلان والرتل المتنقل الخاص بمكافحة حرائق الغابات للحماية المدنية سطيف، وكذا ولاية برج بوعريريج.

الحريق اجتاح مساحات هامة، وعملية إخماده لاتزال جارية بقيادة مدير الحماية المدنية بالنيابة، بتجنيد 20 شاحنة إطفاء بمختلف الأحجام ،حافلتين، و سيارتين للإسعاف و 110 عون للحماية المدنية بمختلف الرتب.

بينما الحريق الثاني، تمثّل في غابة صنوبر حلبي بمشتة اولاد سي عبد الله دوار لرباع قرية عين مسعود بلدية عين آرنات، تولت عملية إخماده فرق للتدخل لوحدتي الحماية المدنية عين آرنات وعموشة بمعية مصالح الغابات، و بعض المواطنين، قدرت المساحة التي اجتاحتها النيران بحوالي 8 هكتارات من الصنوبر الحلبي.

وتابع البيان، أن الحريق الثالث، تمثّل في غابة وأدغال وبساتين أشجار مثمرة، بتيزي نطاقة بلدية آيت تيزي، أين أخمد من طرف فرق التدخل لوحدة بوعنداس ومصالح الغابات وبعض المواطنين، في حين الحراسة متواصلة، بينما الخسائر مقدرة بحوالي 10هكتارات صنوبر حلبي وأدغال، و10هكتارات بساتين أشجار مثمرة وحشائش.

الحريق الرابع جاء على أدغال وأحراش بدوار اولاد فودية بلدية اولاد عدوان تولت إخماده فرق الحماية المدنية وحدة عين الكبيرة والمساحة التي اجتاحتها النيران مقدرة بحوالي 5 هكتارات.