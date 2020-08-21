سطيف.. إخماد حرائق شبت في غابات قرية مجرقي ببلدية بابور

تم أمسية اليوم الجمعة إخماد الحريق الذي شب في نواحي قرية مجرقي بلدية بابور شمال ولاية سطيف.

الحريق اندلع صبيحة أمس في بساتين الأشجار المثمرة، وبفعل الرياح والحرارة المرتفعة وكثافة الحشائش انتشر إلى بساتين مجاورة وأدغال إلى غاية حدود الغابة بأعالي جبل بابور.

وسخرت مصالح الحماية المدنية بسطيف تسعة شاحنات إطفاء تابعة لوحدة الحماية المدنية عين الكبيرة والرتل المتنقل الخاص بمكافحة حرائق الغابات للحماية المدنية سطيف بطواقمها 50عونا بمختلف الرتب بالإضافة إلى إمكانيات مصالح الغابات وبلديتي بابور وسرج الغول ومساعدة عشرات المواطنين.

وقدرت المساحة الإجمالية التي اتلفتها النيران بحوالي 144 هكتارا منها 89 هكتار من الأدغال والأحراش، وحوالي 580 شجرة مثمرة ونفوق 250 طير دجاج داخل مرآب صغير ومرآب آخر صغير به 20 حزمة تبن.

وتمتسجيل خلال 48 ساعة الأخيرة بإقليم الولاية خمسة حرائق أخرى بكل من سرج الغول، عين آرنات، عين الروى، بوسلام تم إخمادها مع تسجيل اتلاف اجمالي 12 هكتار من الأدغال و الأحراش.

وتتواصل عملية إخماد حريق آخر لأدغال وبساتين اندلع ظهر هذا الجمعة بقرية بويمان بلدية آيت تيزي.