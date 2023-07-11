سطيف: إخماد حريق أدغال بمغراوة بلدية بني وسين

تمكنت مصالح الحماية المدنية ببوڨاعة من إخماد حريق أدغال وأحراش بنواحي مغراوة بلدية بني وسين غرب سطيف.

وحسب بيان ذات المصالح الحادثوقع في حدود الساعة 17 و05 د تدخلت فرق الحماية المدنية لوحدة بوقاعة مدعمة بفوج من الرتل المتنقل الخاص بمكافحة حرائق الغابات. وذلك لإخماد حريق أدغال وأحراش.

أين تم السيطرة على الحريق في حدود الساعة 20 و30د وعملية الحراسة متواصلة.

العملية تمت بالتنسيق مع مصالح الغابات، البلدية، الدرك الوطني، وأيضا تحت إشراف رئيس البلدية.

وخلف الحريق إتلاف حوالي 6 هكتار من البلوط الأخضر وأدغال البلوط والأحراش.