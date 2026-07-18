سطيف.. إخماد حريق بمخزن للمواد البلاستيكية بالمنطقة الصناعية

تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية سطيف، اليوم على الساعة 17:30، لإخماد حريق شب في مخزون من المواد البلاستيكية داخل مؤسسة صناعية للتخزين بالمنطقة الصناعية بسطيف.

وسخرت مصالح الحماية المدنية 12 شاحنة إطفاء بمختلف الأحجام، شاحنة متخصصة في الأخطار الكيماوية، شاحنة سلم ميكانيكي، سيارتي إسعاف، سيارة نفعية محملة بقارورات الهواء المضغوط، و4 سيارات قيادة. وبلغ عدد العناصر المتدخلة 80 عنصرا بمختلف الرتب، مدعومين بوسائل المؤسسة والمؤسسات المجاورة، إضافة إلى شاحنات التزود بالمياه والجرافات التابعة للبلدية ومؤسسات عمومية أخرى.

وبعد 3 ساعات من العمل، تمت السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى المرائب داخل المؤسسة والمؤسسات المجاورة. وتم الإخماد النهائي في حدود الساعة 21:30، فيما تتواصل حاليا عمليات الفرز والتقليب والتبريد والحراسة بالاستعانة بالجرافات وأجهزة الإنارة.

ومكن التدخل السريع من حماية باقي هياكل المؤسسة والمؤسسات المجاورة، رغم الأجواء الحارة ووجود بعض الرياح.

وسجلت إصابة عامل واحد بجرح على مستوى الساق، تم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي.

وتجري العملية حاليا في ظروف حسنة وبتنسيق مع المصالح الأمنية، مع الدعوة إلى توخي الحيطة والحذر.