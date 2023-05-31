سطيف: إخماد حريق بمصنع البوليستران ببلدية بئر حدادة جنوب سطيف

تدخلت فرق الحماية المدنية لوحدة عين آزال مدعمة بأخرى من وحدة عين ولمان والوحدة الرئيسية سطيف عصر اليوم 16و52د لاخماد حريق بمخزن منتوج صفائح البوليستيران العازل في مؤسسة خاصة بنواحي مشتة ذراع الوسط ببلدية بئر حدادة على الطريق الوطني رقم 78 جنوب الولاية.

الحريق تسبب إتلاف المخزون وفي انهيار الغطار المعدني لجناح التخزين وماكينات للإنتاج بالجناح المجاور الخاص بالانتاج. وتمكنت الحماية المدنية من حماية جناح ورشة طحن المادة الأولية. وكذا منزل فردي من طابقين.

وتم السيطرة وإخماد الحريق نهائيا على الساعة 19و30 وذلك بتسخير إجمالي سبعة شاحنات تدخل وسيارتين للإسعاف بطواقمها.