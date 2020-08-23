سطيف.. إخماد حريق شب بمخزن للكرتون المسترجع في المنطقة الصناعية

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية سطيف أمسية اليوم الأحد لأجل إخماد حريق مخزون هام للكرتون المسترجع المنطقة الصناعية.

الحريق شب بوحدة تابعة لأحد الخواص “آقرو آست”، واستطاعت الفرق المتدخلة محاصرة الحريق ومنعه من الانتشار إلى الوحدات المجاورة لاسيما وحدة لانتاج الحليب جنوبا

وتمت عملية اخماد الحريق بتسخير تسعة شاحنات إطفاء من الحجم الكبير وسيارتين للإسعاف تابعة للوحدة الرئيسية للحماية المدنية سطيف والمركزين المتقدمين عين تبينت ويحياوي بسطيف وكذا الرتل المتنقل الخاص بمكافحة حرائق الغابات بكل طواقمها التي وصلت 60 عونا بمختلف الرتب بقيادة مدير الحماية المدنية للولاية وكذا رؤساء الوحدات والرتل.

تواصلت العملية لساعات أخرى لأجل التأكد من الإخماد التام للحريق بإجراء عمليات الفرز والتقليب بالاستعانة بجرافة ميكانيكية والتبريد المتواصل باستعمال مكثف للماء مستعينين بشاحنات أخرى للتزود بالمياه.

وأتلف الحريق معظم المخزون ، منه ما كان مخزنا في الهواء الطلق على مساحة أكثر من 5000متر مربع والباقي كان مخزنا داخل مرآبين بمساحة إجمالية مقدرة بحوالي 2000متر مربع ولم تسجل اي خسائر بشرية.