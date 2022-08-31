سطيف.. إخماد حريق غابي ببني موحلي

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من اخماد خريق غابي بمنطقة بني موحلي شمال غرب ولاية سطيف اندلع أمس الثلاثاء.

وفي بيان لمصالح الحماية لذات الولاية، فقد تم اخماد الحريق بعد المجهودات الكبيرة المبذولة من طرف كل المتدخلين التابعين للحماية المدنية بني ورثيلان، بوقاعة وفوج من الرتل المتنقل سطيف.

بالاضافة الى ومصالح الغابات والدرك الوطني وعمال البلدات، الى جانب مساعدة عشرات المواطنين والدعم الجوي للطائرة الروسية في أربعة عمليات قذف للمياه.

وكان الحريق قد انتشر على حدود ولاية بجاية قبل منتصف نهار أمس ثم انتقل بفعل الحرارة والرياح بعد الظهيرة إلى مركز بلدية بني موحلي.

واضاف البيان أن الحريق اجتاح مساحة حوالي خمسة هكتارات من الكتل الغابية والأدغال وبساتين الأشجار المثمرة والأحراش والحشائش، كما تسبب الحريق في هلع المواطنين بوصوله قرب مساكنهم، لكن دون تسجيل اصابات بشرية.

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