سطيف.. إخماد حريق غابي ببني موحلي
تمكنت مصالح الحماية المدنية، من اخماد خريق غابي بمنطقة بني موحلي شمال غرب ولاية سطيف اندلع أمس الثلاثاء.
وفي بيان لمصالح الحماية لذات الولاية، فقد تم اخماد الحريق بعد المجهودات الكبيرة المبذولة من طرف كل المتدخلين التابعين للحماية المدنية بني ورثيلان، بوقاعة وفوج من الرتل المتنقل سطيف.
بالاضافة الى ومصالح الغابات والدرك الوطني وعمال البلدات، الى جانب مساعدة عشرات المواطنين والدعم الجوي للطائرة الروسية في أربعة عمليات قذف للمياه.
وكان الحريق قد انتشر على حدود ولاية بجاية قبل منتصف نهار أمس ثم انتقل بفعل الحرارة والرياح بعد الظهيرة إلى مركز بلدية بني موحلي.
واضاف البيان أن الحريق اجتاح مساحة حوالي خمسة هكتارات من الكتل الغابية والأدغال وبساتين الأشجار المثمرة والأحراش والحشائش، كما تسبب الحريق في هلع المواطنين بوصوله قرب مساكنهم، لكن دون تسجيل اصابات بشرية.
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قتيل و6 إصابات في حادث مرور بسطيف
كما وقع حادث مميت صبيحة اليوم الثلاثاء، الذي وقع على مستوى الطريق السيار شرق غرب بإقليم بلدية عين آرنات اتجاه قسنطينة. وهذا بعد اصطدام سيارة سياحية بمؤخرة شاحنة.
كما خلف الحادث، وفاة امرأة في عين المكان بالغة من العمر 38 سنة. وإصابة زوجها 45 سنة وأبنائها الخمسة (من 4 إلى 15 سنة) بأضرار متفاوتة مع تحطم كلى للسيارة.وتم إسعاف ونقل كل الضحايا إلى مستشفى سطيف.
وأكد رئيس خلية الاتصال والاعلام للحماية المدنية ان الحادث يضاف الى ما سجلته خلال الـ24 ساعة الأخيرة. ليصبح عدد حوادث المرور لثمانية خلفت مقتل شخص واحد وإصابة 19آخرين.
سطيف.. وفاة شخص وإصابة 21 آخرين في انقلاب حافلة لنقل المسافرين
كما لقي شخص حتفه وأصيب 21 آخرون، اليوم الاثنين، في انقلاب حافلة لنقل المسافرين ببني شبانة بولاية سطيف.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت فرق الحماية المدنية لوحدة بني ورثيلان مدعمة بوحدة بوقاعة،
على الساعة 06و45دقيقة لحادث انحراف وانقلاب جانبي لحافلة لنقل المسافرين من الحجم الكبير من نوع هيغر تعمل على خط بني ورثيلان الجزائر العاصمة.
وهذا على الطريق الوطني رقم 74 بنواحي آقرادو بلدية بني شبانة في أقصى شمال غرب سطيف.
وأضاف البيان، أن الحادث خلف وفاة شخص واحد في عين المكان يبلغ منمن العمر 25سنه،
وإصابة 21 آخرين بأضرار جسمانية متفاوتةن تتراوح أعمارهم بين 4سنوات و73سنة من بينهم 4أطفال+7نساء+10رجال).
منهم من تكفلت بهم فرقنا ومنهم من تكفلت بهم سيارات الإسعاف للمستشفى وآخرين على متن سيارات خاصة قبل وصول النجدات، دون تضرر باقي الركاب.
كما تم إسعاف وإجلاء كل المصابين إلى مستشفى بني ورثيلان والعيادة الصحية بني ورثيلان
أين تم التكفل بهم من طرف الأطقم الطبية وشبه الطبيه لذات المصالح.
حيث سخر للعملية أربع سيارات إسعاف وشاحنة تدخل للحماية المدنية وسيارتين للإسعاف
تابعة لمستشفى بني ورثيلان، بحضور مصالح الدرك الوطني ورئيس البلدية.