سطيف: إدانة إطار بشركة تسويق المعدات الفلاحي بـ 18 شهرا حبسا نافذا

حكمت المحكمة الابتدائية بالعلمة التابعة لمجلس قضاء سطيف على إطار ” ب. ث”تابع لشركة تسويق المعدات الفلاحية،ناحية الشرق بقسنطينة، بـ 18 شهر حبس نافذ.

وقضت ذات المحكمة بإيداع إطار الحبس من الجلسة، و غرامة مالية بـ 20 مليون سنتيم، مع تعويضات تقدم للضحية تقدر بـ 100 مليون سنتيم.

وحسب مجريات جلسة المحاكمة فان الحكم جاء على اثر متابعة الإطار بتهمتي سوء استغلال الوظيفة و النصب والاحتيال.

تعود تفاصيل القضية إلى تاريخ تأسس فلاح “ف. ب”ينحدر من بلدية بئرالعرش بسطيف، ضد الإطار المتهم بإستبدال عتاده الجديد بعتاد قديم ومهترئ.

بعدما فصل الضحية اثناء جلسة المحاكمة للقاضي أنه استفاد من آلة حصاد في جوان 2016، على أن يقوم بدفع ألة الحصاد القديمة لتقييمها وتحويلها الى وحدة استرجاع النفايات الموجودة بمركب الحجار، مع دفع الفارق المتبقي للاستفادة من آلة حصاد جديدة.

إلا ان الإطار المتهم قام بتحويل ألة الحصاد الى وجهة مجهولة، استغلالا لمنصبه، حسب ما جاء في تصريح للفلاح الى قاضي الجلسة. وهو نفس الأمر الذي أكده الشهود الاربعة، على أن الاطار حضر الى مزرعة الفلاح وقام بنقل الآلة، عكس ما نفاه، الاطار المتهم، مؤكدا انه كان متواجدا بمقر العمل بتاريخ الإدعاء عليه.

ليتفاجئ الإطار المتهم بإلتماس النيابة لخمس سنوات حبس نافذ، التي اعتبرت أن المتهم مذنب. بعد مرافعة دفاع المتهم التي كانت تدور حول تخفيف العقوبة،في حالة عدم اقتناع المحكمة ببراءة المتهم.