سطيف.. إرتفاع حصيلة التسمم بالغاز داخل قاعة الحفلات إلى 18 شخصا

إرتفعت حصيلة التسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة المركزية داخل قاعة الحفلات ببلدية ودائرة سطيف إلى 18 شخصا.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 20سا 02د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة المركزية داخل قاعة الحفلات، بالمكان المسمى حي السفيهة.

وخلف الحادث تسمم 18 شخصا من جنس أنثى لهم ضيق في التنفس تم إسعافهم بعين المكان وتحويل 8 ضحايا منهم الى المستشفى المحلي.