سطيف: إرتفاع حصيلة حريق غابة حربيل إلى 3 قتلى و18 جريحا

إرتفعت حصيلة ضحايا حريق غابة حربيل بولاية سطيف، إلى 3 قتلى وإصابة 18 شخصا بجروح متفاوتة.

وحسبما نقلته إذاعة سطيف، فقد تم العثور على الشخص المفقود صبيحة اليوم الإثنين، محترقا وميتا بقلب غابات حربيل. لترتفع الحصيلة الى 03 وفيات و18 جريحا.

اندلع، ظهر أمس، حريقان في نفس الوقت بغابات وجبال بلدية “حربيل” شمال ولاية سطيف. حيث ساعدت الرياح والحرارة المرتفعة في الانتشار السريع للحريق في الغابات المجاورة. بكل من قريتي “رأس الفيض” و”شريقات”. وأتى الحريق على مساحات كبيرة من الشريط الغابي، مما تسبب في انتشار أعمدة الدخان التي تسببت في مضاعفات لمرضى الجهاز التنفسي والحساسية. واختناقات لسكان القريتين، الذين هرولوا مسرعين للهروب من جحيم النار.

وعن أسباب الحريق، فأكد أحد المنتخبين بأنه بسبب النار المشتعلة على طول السنة في مكبي نفاية الفوضويين ببلدية “حربيل” وبإقليم بلدية “حمام ڤرڤور” والواقعة على الطريق الرابط بين البلديتين بولاية سطيف.

وسارعت مصالح البلدية وأفراد الجيش الوطني الشعبي المتواجدون في الثكنة العسكرية بجبل قرية “رأس الفيض” بسطيف لمحاصرة الحريق. لكنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب الرياح والحرارة المرتفعة. كما التحقت فرق الحماية المدنية من بلدية “بوڤاعة”. وقد تم الإستنجاد بفرق ورتل ولاية بجاية وبرج بوعريريج للحماية المدنية قصد المساهمة في إطفاء الحريق.

فيما تدخلت مروحيات الجيش للمساهمة في إخماد الحريق ولمحاصرته، إلا أنه انتشر بسرعة كبيرة وتسبب في وفاة شخصين منهما قائد الثكنة العسكرية برتبة “رائد” وشخص آخر. لم يتم التعرف على جثته بعد تفحمها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور