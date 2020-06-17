سطيف: إستئناف النقل الحضري وكذا ما بين المدن ابتداء من يوم غد

صرح مدير النقل لولاية سطيف أحمد خوالدية، للنهار اون لاين أنه تلقى اليوم، تعليمة من رئيس الحكومة، وكذا مدير الأشغال العمومية والنقل البري، بضرورة إعادة وضع حيز الخدمة حافلات النقل الحضري، وكذا الحافلات ما بين المدن، ابتداء من يوم غد.

أين أكد مدير النقل بان كل الإجراءات المتعلقة بالتدابير الوقائية أتخذت، لمسايرة أزمة كورونا، في خطة عمل محكمة، منها توفير مراقبة فجائية على كل الخطوط، لمعرفة مدى التزام الناقلين والركاب معا، بتعليمات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

مضيفا أنه لم ينتظر فقط، عودة الموافقة من مكتب والي الولاية السيد محمد بلكاتب، لإعطاء الضوء الأخضر.

كما اعتبر نفس المتحدث، أن هذه التعليمة، تدخل في مصلحة العمال والموظفين،الذين يقطنون خارج المدينة، لتسهيل عليهم عملية الالتحاق بمناصب عملهم،

على اعتبار أن المرسوم الأخير، ألغى الإجراء الاول، المتعلق بالعطلة السنوية، والتي تلزمهم الالتحاق بمناصب الشغل.