سطيف: إصابة 4 أشخاص في حادث مرور

تدخلت يوم أمس فرق النجدة التابعة لوحدة الحماية المدنية العلمة، من أجل حادث مرور بالطريق الوطني رقم 05 ببازر سكرة.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية سطيف، اليوم الأحد، وقع الحادث إثر اصطدام بين شاحنة نقل الوقود، وسيارة سياحية، وأخرى تجارية.

وخلف الحادث 4 مصابين، حيث تم إسعافهم ونقلهم من طرف الفرق المتدخلة للحماية المدنية إلى مستشفى صروب الخثير بالعلمة .

وجددت المديرية العامة للحماية المدنية في ولاية سطيف نداءها إلى السائقين للإلتزام أكثر بقواعد الأمن والسلامة المرورية، حفاظا على سلامتهم.

وقد أصيب 308 شخص بجروح متفاوتة الخطورة في حوادث المرور عبر الوطن، فيما لم تخلف وفيات، خلال الفترة الممتدة من 15 الى 17 أكتوبر الجاري.