سطيف: إصابة 6 أشخاص خلال حادثي مرور

تدخلت وحدة الحماية المدنية، عين ولمان، في ولاية سطيف، لأجل حادثي مرور ، خلفا 6 ضحايا، لديهم إصابات متعددة الخطورة.

ووقع الحادث الأول على الساعة 12:07، تمثل في انحراف وانقلاب سيارة بالطريق الوطنى رقم 28 المكان المسمى السبخة بلدية قلال.

وحسب الحماية المدنية فقد خلف هذا الحادث أربعة ضحايا لديهم اصابات متفاوتة الخطورة، حيث تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى.

أما الحادث الثاني، فتثمل في انقلاب وانحراف سيارة على الساعة 15:35 دقيقة بالطريق الولائي رقم 113 نقطة 69 بلدية قلال.

وأفاد بيان الحماية المدنية لولاية سطيف، اليوم الأحد، أن الحادث الثاني خلف ضحيتين لهما اصابات خفيفة، حيث تم إسعافهما.

وجددت الحماية المدنية نداءاتها للسائقين بضرورة التأني والحذر خلال السياقة، مع احترام قواعد الأمن و السلامة المرورية، وتجنب السرعة.